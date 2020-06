Cade dalla scala a causa del vento: Apple Watch chiama il 911 e gli salva la vita

La funzione di rilevamento delle cadute di Apple Watch ha letteralmente salvato la vita ad un 92enne contadino americano del Nebraska, che è caduto dalla scala per colpa di una folata di vento. L'uomo ha raccontato l'intera vicenda a KETV, che ha davvero dell'incredibile.

Jim Salsman ha infatti affermato di essere salito su una scala alta sei metri per "proteggere un bidone del grano da dei piccioni" ma una forte raffica di vento l'ha spinto a terra, facendolo rotolare per oltre mezzo metro.

Dopo la brusca caduta ha tentato di raggiungere il suo camion, che era parcheggiato a diverse centinaia di metri di distanza, ma dopo aver capito che era praticamente impossibile arrivarci, ha provato ad utilizzare Siri per contattare qualcuno, senza però rendersi conto che il rilevamento delle cadute era già entrato in azione ed aveva chiamato i Vigili del Fuoco inviando loro la posizione tramite GPS.

Una volta arrivati sul posto, i Pompieri hanno provveduto a contattare il 911 ed i medici che l'hanno portato in ospedale e curato per un'anca rotta ed altre fratture. Ora Salsman è in ospedale e si sta riprendendo, ma a causa del Coronavirus il processo di riabilitazione è stato rallentato.

In passato abbiamo riportato la notizia del 28enne salvato dal rilevamento cadute di Apple Watch, ma anche di quando lo smartwatch ha evitato l'infarto ad un uomo.