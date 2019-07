Cade l'ultimo tabù: Lucio Battisti arriverà su Spotify ed Apple Music

Il mondo dello streaming musicale si prepara ad accogliere le canzoni di Lucio Battisti. Secondo quanto riferito da Il Corriere della sera, il liquidatore della società Edizioni Musicali Acqua Azzurra, Gaetano Presti, ha deciso di pubblicare su Spotify, Apple Music e simili il repertorio dell'artista di Poggio Bustone.

Presti avrebbe già informato la SIAE dell'estensione "del mandato anche all'incasso dei diritti web", una novità storica che arriva dopo la lunga battaglia legale che ha visto protagonisti anche gli eredi di Battisti, che si sono sempre battuti affinchè il repertorio non venisse pubblicato in rete.

E proprio per questa motivazione, non è escluso un ricorso per bloccare la diffusione in streaming delle tracce ed album. Gaetano Presti però dal suo canto ha i pieni poteri conferitegli dal Tribunale di Milano e l'obbligo di salvaguardare il patrimonio della società, che comprende alcune delle canzoni più famose della musica italiana, tra cui figurano quelle frutto della collaborazione di Battisti con Mogol.

I dodici album a quanto pare saranno disponibili sulle piattaforme di streaming Spotify, Apple Music e Deezer, a qualche mese di distanza dalla prima comparsa di un "Best of" firmato da una società nota come Universal Digital Enterprises e rimosso dopo poche ore a seguito delle denunce degli eredi.