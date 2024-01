Cadendo da una grattacielo sulla Luna si potrebbe morire? Ecco le conseguenze

Sebbene la gravità sulla Luna sia molto più bassa rispetto alla Terra, ciò non significa che un atterraggio da un'altezza considerevole sia privo di pericoli. Pensate, infatti, che durante una passeggiata sulla Luna, l'astronauta John Young ha sperimentato una caduta pericolosa, che ha messo in luce i rischi associati alla minore gravità lunare.

Sulla Terra, quando si cade liberamente si raggiunge una velocità terminale, dove la forza di resistenza dell'aria è uguale alla forza di gravità verso il basso. Per un paracadutista disteso, questa velocità è di circa 200 chilometri all'ora, ma può aumentare se si cade con i piedi o la testa per primi, riducendo la resistenza.

Inoltre, a quote più elevate, dove l'aria è più rarefatta e la resistenza è ridotta, è possibile cadere ancora più velocemente. Felix Baumgartner, ad esempio, ha raggiunto la velocità del suono saltando da un'altezza di 39 chilometri nel 2012. Sulla Luna, l'accelerazione dovuta alla gravità è di circa 1,6 m/s², rispetto ai 9,8 m/s² della Terra.

Tuttavia, la Luna ha solo un'atmosfera molto sottile, il che significa che c'è poca resistenza dell'aria per rallentare. Se si cade da un'altezza di 100 metri, si raggiungerebbe una velocità di 17,89 metri al secondo, o 64,4 chilometri all'ora, velocità sufficiente per causare gravi lesioni (perché vogliamo tornare sulla luna?).

Cadendo dalla punta del grattacielo più alto del mondo, ma sul nostro satellite, si raggiungerebbe una velocità di 51,53 metri al secondo, o 185,5 chilometri all'ora, più che sufficiente per causare gravi danni o la morte. Insomma, sebbene la gravità ridotta della Luna possa aiutare ad atterrare più dolcemente a basse altezze, non offre molta protezione in caso di caduta da grandi altezze.

A tal proposito, sapete che il tempo sul nostro satellite dovrà essere calcolato in modo diverso?