La caduta di 3dfx, il gigante delle schede video: ne parliamo in un video speciale

Dopo la pubblicazione dello speciale su 3dfx, discutiamo oggi tramite un video speciale disponibile sul nostro account YouTube della caduta del gigante delle schede video.

Nel filmato, che trovate come sempre apertura, ripercorriamo la storia di 3DFX: dalla nascita alla crescita di quello che è stato uno dei marchi più importanti per il progresso della grafica 3D, tramite i propri acceleratori grafici. Un gigante però non è riuscito a tenere il passo di NVIDIA, nonostante l'annuncio della Vodoo5 6000, una scheda con 4 processori VSA100 che operavano parallelamente a 166 MHz, ognuno con 32Mb di SDRAM.

Come sempre, però, per tutti i dettagli del caso e per la storia completa vi rimandiamo al nostro speciale testuale a cura di Patrizio Valeri.