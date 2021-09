Quanto caffè serve per uccidere un uomo? Risponde la scienza

Italia, patria dell'arte, del buon cibo e anche del caffè. Sono molte le persone che assumono caffeina ogni giorno, alcuni per darsi la carica, altri ormai quasi per abitudine ma in quanti sanno che la caffeina ha causato morti in tutto il mondo? La causa: overdose da caffeina.

La risposta a questa domanda è molto più complessa di quanto potresti credere. Le persone sono molto diverse tra loro e mentre alcune sviluppano la tolleranza al caffè, altre hanno reazioni differenti alla caffeina.

Un altro intralcio allo scopo di trovare una dose definita è il seguente: immaginate quale studioso indirebbe un esperimento come "test sugli umani per scoprire quanta caffeina serve per ucciderli", non suona molto bene, vero?

In realtà esistono alcuni studi di medici che hanno cercato di capire cosa succede al nostro corpo quando andiamo in overdose da caffeina e proprio grazie a loro esiste una dose approssimativa basata sulla quantità massima di caffeina ingerita dalle persone senza che questo le abbia uccise: 100 grammi.

Inizialmente potrebbe non sembrarti una gran quantità ma in realtà 100 grammi di caffeina equivalgono a circa 1.200 tazze di caffè, insomma.. non i tre massimo quattro che prendiamo giornalmente. Comunque, non è assolutamente certo che bere milleduecento tazze di caffè non ti uccida, quella persona è stata particolarmente fortunata.

Si intende generalmente pericolosa l'assunzione di oltre 10 grammi di caffeina al giorno, che è d'altronde un'enorme quantità di caffeina. Non a caso molte persone sono morte per overdose da quest'ultima con dosi anche minori.

É curioso il caso di una bambina di appena un anno la quale ingerì per errore circa 3 grammi di caffeina dalle pillole dimagranti della madre. La pargola è sopravvissuta e sebbene gli iniziali problemi cardiaci e le convulsioni, non ha presentato alcuna difficoltà a lungo termine. A causa della sua piccola dimensione il suo caso è stato registrato come il secondo con la più alta concentrazione di caffeina per un sopravvissuto.

Un altro caso ha visto un adolescente 16enne ingerire circa 8 grammi di caffeina ma sopravvivere. Tutto questo per dire che non esiste una vera e propria quantità da evitare affinché la caffeina non ti uccida ma che sostanzialmente se esistesse sarebbe davvero difficile da raggiungere.

I medici sconsigliano un'assunzione maggiore dei 500-600mg di caffeina giornalieri ma non perché potrebbero effettivamente ucciderti quanto perché ti porteranno con buona probabilità ad avere problemi di salute in futuro, come al restringimento del volume celebrale.

E tu? Quante tazze di caffè bevi al giorno e sapevi che per far aumentare il tuo metabolismo è meglio bere il caffè subito dopo colazione che prima?