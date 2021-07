Quanti caffè bevi al giorno? Forse meglio non esagerare

Il caffè rientra fra le bevande più diffuse al mondo e per questo motivo è stato spesso oggetto di studio, come afferma lo stesso epidemiologo Kitty Pham dell'Università del South Australia: “Con un consumo globale di oltre nove miliardi di chilogrammi all'anno di caffè, è fondamentale comprenderne le potenziali implicazioni per la salute"

L’ultima novità sul caffè deriva da uno studio tratto dal progetto "UK Biobank" che ha coinvolto circa 17.000 partecipanti di età compresa tra i 37 e i 73 anni; sono state raccolte informazioni sulla salute, lo stile di vita e le abitudini delle persone coinvolte, tra cui quella del consumo di caffè.

Si è osservato che l'assunzione di caffè in quantità superiore o uguale a 6 tazze durante il corso della giornata porta a un restringimento del volume del cervello nel tempo, e causa una probabilità del 53% superiore di contrarre demenza rispetto all'assunzione di una o due tazze giornaliere.

Lo studio non dimostra però la correlazione tra una diminuzione del volume di "materia grigia" e la comparsa di demenza, poiché risulta difficoltoso giungere a risultati sperimentali specifici. Quel che è certo è che quando invecchiamo, il nostro cervello tende a restringersi naturalmente, aggravando il rischio di demenza; in sostanza, bere più di sei tazze di caffè al giorno è un fattore del processo di restringimento cerebrale e potrebbe causare un maggior rischio di demenza o ictus.

Gli studiosi affermano che la quantità ideale di caffè da assumere giornalmente sia di una o due tazze, invitando a tenere sotto controllo un consumo eccessivo giornaliero che potrebbe portare a l'insorgere di malattie cerebrali.