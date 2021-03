Il caffè blocca davvero la crescita dei bambini? Ecco che dice la scienza

Molti sono convinti che dare del caffè ai bambini sia nefasto perché la caffeina contenuta nella sostanza blocchi la loro crescita. Si tratta di qualcosa di vero? Ovviamente no e non c'è nulla di vero: non ci sono prove che il caffè o la caffeina ostacolino la crescita e lo sviluppo dei bambini.

Allora perché si è creata questa convinzione infondate? Come tutte le convinzioni infondate prese per vero, nessuno lo sa davvero, ma ci sono un paio di teorie. Negli anni '80, ad esempio, diversi studi suggerirono che i bevitori regolari di caffè fossero a maggior rischio di osteoporosi, perché la caffeina può portare a un aumento dell'escrezione di calcio.

Se la caffeina fosse in grado di indebolire le ossa, quindi, allora era concepibile che un consumo maggiore durante l'infanzia avrebbe portato a una statura inferiore. Tuttavia, nello studio c'era anche un altro dato importante da considerare: coloro che consumato troppo caffè, tendevano ad assumere anche meno latte.

In altre parole, probabilmente non era il caffè il problema, ma piuttosto l'insufficienza di calcio a causare il problema. Successivamente altre ricerche hanno provato a cercare questa correlazione, ma non è stato trovato alcun legame tra l'osteoporosi e il consumo di caffè, secondo l'Harvard Health Publishing.

L'opinione scientifica sembra essere chiara: il caffè non ostacola la crescita dei bambini. Ovviamente gli esperti non stanno dicendo di far bere al proprio bambino un espresso per colazione, poiché gli effetti della caffeina sono abbastanza conosciuti.

Di contro, sappiate che secondo alcuni studi bere caffè riduce il rischio di insufficienza cardiaca e l'insorgere del parkinson.