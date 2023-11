Il caffè decaffeinato è davvero senza caffeina? Quello che devi sapere

Una bevanda che incanta milioni di persone con il suo aroma inebriante e il suo gusto intenso, c'è un protagonista discreto ma affascinante: il caffè decaffeinato. Questa variante, spesso scelta per limitare l'assunzione di caffeina, nasconde dietro di sé un processo di produzione intrigante e una serie di benefici per la salute.

La produzione del caffè decaffeinato inizia con i chicchi verdi, non ancora tostati, dai quali viene estratta la caffeina. Questo processo non è semplice, poiché l'obiettivo è rimuovere la caffeina mantenendo intatti aroma e sapore. Esistono principalmente tre metodi: l'uso di solventi chimici, l'anidride carbonica liquida e l'acqua con filtri speciali. Il metodo più diffuso è quello basato sui solventi, che si divide in due tipologie: diretta e indiretta.

Nel metodo diretto, i chicchi vengono cotti a vapore e poi immersi ripetutamente in un solvente chimico che lega la caffeina, estraendola. Nel metodo indiretto, invece, i chicchi vengono immersi in acqua calda, dopodiché l'acqua viene trattata con il solvente per rimuovere la caffeina. Entrambi i metodi hanno sollevato preoccupazioni per l'uso di sostanze chimiche, come il cloruro di metilene, che in alte dosi potrebbe essere lievemente cancerogeno.

Tuttavia, le normative alimentari in diversi paesi stabiliscono limiti rigorosi per la presenza di queste sostanze nei chicchi finiti, lasciando praticamente nessun residuo nel prodotto finale. I metodi non solventi, come quello che utilizza l'anidride carbonica liquida o l'acqua (noto anche come processo svizzero), stanno guadagnando popolarità per la loro natura più naturale e meno controversa. Questi metodi estraggono la caffeina senza l'uso di sostanze chimiche, mantenendo intatti gli aromi e i sapori del caffè.

Passando al gusto, alcuni sostengono che il decaffeinato abbia un sapore leggermente diverso, principalmente a causa della rimozione della caffeina, che contribuisce all'amaro del caffè. I benefici per la salute del caffè decaffeinato sono paragonabili a quelli del caffè normale, inclusi un minor rischio di diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro e una riduzione della mortalità complessiva. Inoltre, il caffè è stato collegato a una migliore gestione del peso nel tempo. La chiave, come sempre, è la moderazione e l'integrazione di questa bevanda in una dieta equilibrata.