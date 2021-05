Caffè espresso o macchiato? È il nostro codice genetico a dirci quale prendere

A volte può capitare di sentirci indecisi sul caffè da bere: in qualche occasione prendiamo il classico espresso, altre volte il macchiato o, chi preferisce, vira verso il decaffeinato o altri tipi. Quella che appare come una decisione presa sul momento, però, in realtà sembrerebbe dovuta a una risposta del nostro corpo alla scelta da fare.

A dimostrarlo sono stati i ricercatori dell'Università del South Australia, guidati dalla professoressa Elina Hyppönen, che hanno condotto il primo studio al mondo nel tentativo di cercare prove genetiche causali sull’influenza sul consumo di caffè, contando dunque fattori come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca o altri problemi relativi alla salute cardiovascolare.

In tutto, l’analisi in questione ha coinvolto 390.435 persone e ha confrontato il loro consumo abituale di caffè con i livelli base di pressione sanguigna sistolica e diastolica e con la frequenza cardiaca basale. I risultati finali hanno permesso di scoprire che le persone con ipertensione e aritmia avevano maggiori probabilità di bere meno caffè, talvolta evitandolo anche in toto. Tutto ciò a causa della genetica che, secondo la stessa Hyppönen, regolerebbe attivamente la quantità di caffè da bere e ci proteggerebbe dal consumo eccessivo.

Nello specifico, la ricercatrice capo ha dichiarato: “Le persone bevono caffè per tutti i tipi di motivi: per venirmi a prendere quando si sentono stanchi, perché ha un buon sapore o semplicemente perché fa parte della loro routine quotidiana. Ma quello che non riconosciamo è che le persone inconsciamente autoregolano i livelli sicuri di caffeina in base a quanto è alta la loro pressione sanguigna, e questo è probabilmente il risultato di un meccanismo genetico protettivo. Ciò significa che qualcuno che beve molto caffè forse è più geneticamente tollerante nei confronti della caffeina, rispetto a qualcuno che beve molto poco. Al contrario, un non bevitore di caffè, o qualcuno che beve caffè decaffeinato, è più incline agli effetti negativi della caffeina e più suscettibile all'ipertensione”.

L’esperta ha concluso le sue osservazioni consigliando di seguire i consigli del proprio corpo e osservare quanto e quando si consuma caffè nella propria vita, dato che potrebbe anche essere un segnale di benessere o malessere.

Altri studi sul tema, intanto, hanno dimostrato non solo che il consumo regolare di caffeina può modificare la struttura del cervello, ma anche che consumarne in quantità elevate prima dell’esercizio fisico può aumentare la combustione di grassi.