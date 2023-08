Il caffè espresso ha un super potere davvero inaspettato, ecco quale

Un nuovo studio ha scoperto che i composti presenti nel caffè espresso potrebbero prevenire l'aggregazione di proteine tau, un fenomeno legato allo sviluppo della malattia di Alzheimer; questo male, infatti, fa parte delle "tauopatie", ovvero malattie caratterizzate dall'aggregazione di proteine tau nella materia grigia.

Utilizzando chicchi di caffè commerciali, i ricercatori hanno preparato un espresso, isolando poi alcuni dei composti presenti nella bevanda. In particolare, hanno selezionato la caffeina, la trigonellina, alcaloidi, e i flavonoidi genisteina e teobromina, incubandoli con una forma ridotta della proteina tau per un periodo fino a 40 ore.

I risultati hanno mostrato che la caffeina, la genisteina e l'estratto di caffè inibivano la formazione di placche tau in modo dose-dipendente: in poche parole la lunghezza dei filamenti tau diminuiva all'aumentare delle concentrazioni di questi vari composti. L'estratto di caffè completo si è rivelato il più efficace, riuscendo ad alterare la forma degli aggregati proteici.

Quindi, bere due o tre espressi al giorno può fornire quantità significative sia di caffeina che di genisteina, entrambe in grado di attraversare la barriera emato-encefalica e esercitare i loro effetti neuroprotettivi. Data la concentrazione di proteine tau nel cervello, tipicamente circa 25 volte inferiore ai livelli utilizzati in questo studio, i ricercatori ipotizzano che il consumo di caffè possa aiutare a prevenire l'aggregazione di queste proteine e proteggere contro la malattia di Alzheimer.

Ovviamente tali affermazioni dovranno essere verificate da adeguati studi clinici e sarà necessaria molta più ricerca per confermare il potere neuroprotettivo del caffè, ma adesso avete un motivo in più (oltre questo qui) per andare al bar con un amico.