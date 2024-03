Il caffè del futuro potrebbe essere creato mediante delle cellule vegetali

In futuro il caffè potrebbe nascere non dai chicchi, ma dalle cellule vegetali. Un'idea che suona quasi come fantascienza, ma che in realtà è già in fase di sviluppo, promettendo di rivoluzionare il modo in cui pensiamo e produciamo la nostra amata bevanda "svegliante".

La produzione di caffè tradizionale, infatti, si scontra con una dura realtà: un impatto ambientale notevole e una crescente instabilità dovuta ai cambiamenti climatici. Il caffè basato sulle cellule, un concetto al quale sta lavorando un gruppo di ricercatori finlandesi guidati da Heikki Rischer, del VTT Technical Research Centre of Finland, offre una soluzione potenzialmente rivoluzionaria.

Questo approccio prevede l'estrazione di cellule da piante di caffè, successivamente coltivate in bioreattori attraverso l'aggiunta di nutrienti specifici, fino a moltiplicarsi in quantità desiderata. Il materiale raccolto viene poi essiccato, dando vita a un prodotto simile al chicco di caffè tradizionale, pronto per essere torrefatto e trasformato nel caffè che tutti conosciamo.

Sebbene si tratti ancora di un campo sperimentale, con molte sfide da affrontare per ottimizzare sapore e contenuto di caffeina, i vantaggi di un tale approccio sono evidenti. Non solo ridurrebbe drasticamente l'impronta carbonica legata alla produzione del caffè, ma eliminerebbe anche la necessità di enormi quantità di acqua e terreni coltivabili, contribuendo significativamente alla sostenibilità ambientale.

L'obiettivo è ambizioso: produrre un caffè dal sapore indistinguibile da quello tradizionale, ma con costi inferiori e un impatto ecologico ridotto. Tuttavia, il cammino è disseminato di sfide, dalla necessità di integrare diverse industrie al processo di accettazione da parte dei consumatori.

La transizione verso prodotti basati su cellule non è semplice, come dimostrato dalle esperienze passate con le carni coltivate in laboratorio. Nonostante le difficoltà, il futuro di questa bevanda potrebbe essere più verde di quanto immaginiamo, offrendo una tazzina sostenibile a fianco delle tradizionali.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.