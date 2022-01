Il caffè potrebbe avere un triste destino a causa del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico sta avendo numerosi effetti negativi sull’ambiente, sugli animali e sulle nostre vite, lo sappiamo bene. In precedenza abbiamo trattato dei cambiamenti contraddittori agli uccelli, ma il nostro quotidiano potrebbe cambiare radicalmente anche nelle piccole cose come il consumo di caffè.

Uno studio condotto da alcuni esperti in Svizzera ha elencato i potenziali effetti del cambiamento climatico su caffè, anacardi e avocado, prodotti dal consumo elevato a livello globale e prodotti principalmente da piccoli agricoltori nei tropici, specialmente in Brasile. La terra di Rio de Janeiro è infatti il più grande produttore di caffè del mondo e, stando alle ultime stime, prossimamente potrebbe vedere una diminuzione del 79% dei terreni più adatti alla coltivazione del caffè.

Ciò ovviamente causerà una reazione a catena pericolosa: il caffè ha un fatturato annuale di 460 miliardi di dollari e la diminuzione radicale delle coltivazioni porterebbe a un consumo inferiore, ergo a un movimento inferiore di denaro, senza contare le implicazioni psicologiche su tutti coloro che ne fanno un consumo regolare quotidianamente.

Il problema alla radice riguarda, tuttavia, anche colture di base come grano, mais, patate e semi oleosi coltivati nelle regioni temperate. C’è una possibilità che porzioni della Cina, dell'Argentina e degli Stati Uniti possano diventare più adatte alla coltivazione del caffè a causa del cambiamento climatico, ma oltre a non essere una certezza, non è nemmeno la soluzione che dobbiamo cercare per l’ambiente.

Mentre si alimenta il dibattito al riguardo, soddisfiamo la nostra curiosità vedendo chi ha scoperto il caffè.