La caffeina ci aiuta a svegliarci, ma non migliora la nostra funzione cognitiva

La prima cosa che molti di noi fanno quando si alzano è quella di iniziare a preparare il caffè, la sostanza miracolosa che ci aiuta ad affrontare la giornata. Secondo una nuova ricerca, però, il caffè potrebbe non migliorare effettivamente la nostra cognizione.

Per provare quanto detto, gli scienziati hanno coinvolto 276 partecipanti e hanno confrontato la loro capacità di completare attività di varia difficoltà mentre erano svegli e vigili, e poi hanno ripetuto lo stesso compito più tardi, quando sono stati costretti a rimanere svegli tutta la notte per poi dormire.

Ad alcuni dei partecipanti è stata somministrata un'elevata quantità di caffeina di 200 milligrammi prima di completare il secondo compito, mentre ad altri è stato somministrato un semplice placebo. L'assunzione di caffeina ha aiutato il gruppo a completare il compito, ma non ha migliorato significativamente i punteggi del compito rispetto al gruppo di controllo (ovvero coloro che hanno preso il placebo).

"La caffeina può migliorare la capacità di rimanere svegli e occuparsi di un compito, ma non fa molto per prevenire il tipo di errori procedurali che possono causare cose come errori medici o incidenti stradali", afferma in una dichiarazione la professoressa Kimberly Fenn, uno degli autori dell'articolo pubblicato sulla rivista Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition.

Bere caffè, quindi, non ci aiuta a portare al termine i compiti come se fossimo svegli e riposati. Questa scoperta potrebbe essere molto utile, poiché è stata rilevata una mortalità significativamente più alta durante gli interventi chirurgici fuori orario rispetto agli interventi chirurgici mattutini, suggerendo che la stanchezza potrebbe svolgere un ruolo importante negli esiti medici.

"Se avessimo scoperto che la caffeina riduce significativamente gli errori procedurali in condizioni di privazione del sonno, ciò avrebbe ampie implicazioni per le persone che devono eseguire procedure ad alto rischio con sonno insufficiente, come chirurghi, piloti e agenti di polizia", continua Fenn. "Invece, i nostri risultati sottolineano l'importanza di dare la priorità al sonno".

Sapere come fa la caffeina a svegliarci? Questo è quello che succede nel nostro cervello che, a proposito, la sua struttura sembra venir modificata proprio dalla bevanda.