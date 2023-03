La caffeina gioca un ruolo importante in alcune patologie, ma non come pensi!

Dopo aver visto l'aiuto che ci può dare la caffeina per comprendere i computer quantistici, vediamo uno studio pubblicato su BMJ Medicine che analizza come i suoi livelli nel sangue, potrebbero influire sul grasso corporeo e sul rischio di sviluppare alcune patologie come il diabete... ma diversamente da ciò che si pensa.

A quanto pare appaiono sorprendenti i risultati di un nuovo studio in cui sono stati utilizzati dei marcatori genetici per stabilire un legame decisamente più accurato tra livelli di caffeina, indice di massa corporea (BMI) e rischio di sviluppare diabete di tipo 2.

Il team di ricerca del Karolinska Institute in Svezia, dell'Università di Bristol nel Regno Unito e dell'Imperial College di Londra, afferma che le bevande contenenti caffeina senza calorie potrebbero essere studiate come un potenziale mezzo per aiutare a ridurre i livelli di grasso corporeo.

"Le concentrazioni plasmatiche di caffeina più elevate di quelle geneticamente previste sono state associate a un BMI inferiore e alla massa grassa del corpo intero, inoltre le sue concentrazioni erano associate a un minor rischio di sviluppare diabete di tipo 2", affermano i ricercatori.

Lo studio ha coinvolto dati di circa 10.000 persone, raccolti da database genetici esistenti. I ricercatori si sono concentrati su variazioni dei geni specifici noti per essere associati alla velocità con cui la caffeina viene scomposta, individuando in particolare il CYP1A2 e un gene che lo regola chiamato AHR, in grado di scomporre la caffeina più lentamente, permettendole di rimanere nel sangue più a lungo al fine di produrre i suoi effetti.

Un approccio chiamato randomizzazione mendeliana è stato utilizzato per determinare le probabili relazioni causali tra la presenza delle variazioni, malattie come il diabete, la massa corporea e i vari fattori dello stile di vita.

Sebbene vi fosse un legame significativo tra i livelli di caffeina, il BMI e il rischio di diabete di tipo 2, non è emersa alcuna relazione tra la quantità di caffeina nel sangue e le malattie cardiovascolari come ad esempio la fibrillazione atriale, l’insufficienza cardiaca e l’ictus.

Il team pensa che l'associazione mostrata qui potrebbe essere dovuta al modo in cui la caffeina aumenta la termogenesi (produzione di calore) e l'ossidazione dei grassi (trasformando il grasso in energia) nel corpo, due processi che svolgono entrambi un ruolo importante nel metabolismo generale.

Tuttavia, saranno necessarie ulteriori ricerche per confermare causa ed effetto, poiché la randomizzazione mendeliana non è infallibile ed è ancora possibile che siano in gioco altri fattori che non sono stati presi in considerazione in questo studio.

È importante anche tenere presente che gli effetti della caffeina sul corpo non sono tutti positivi, ragion per cui non bisogna sicuramente esagerare nella sua assunzione quotidiana, mantenendosi magari sui 2 o 3 caffè al giorno. "Considerando l'ampio consumo di caffeina in tutto il mondo, anche i suoi piccoli effetti metabolici potrebbero avere importanti implicazioni per la salute", concludono i ricercatori.