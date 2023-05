La vostra cagnolina 'monta' oggetti e altri cani? Non c'è niente di cui preoccuparvi

Può capitare qualche volta che cogliate in flagrante la vostra dolce “Luna” (citando il buon vecchio Nintendogs) impegnata nell’atto di montare un oggetto o un altro amico a quattro zampe; generalmente, questo atteggiamento è associato ai cani maschi, ma perché lo fanno anche le femminucce?

Un cane sceglie di montare un bersaglio per diversi motivi e non per forza spinto dall’istinto sessuale. Ad esempio, una cagnolina può scegliere di cogliere alle spalle Fido per dimostrare la propria leadership. Essi, infatti, ricorrono spesso a questa gestualità per affermare la propria autorità sugli altri (vi sarà capitato sicuramente di dover ammonire il vostro cane perché intento a scalare i ranghi della gerarchia del vostro nucleo familiare accanendosi alla vostra gamba).

In seconda istanza, nel mondo canino, non è raro vedere due cuccioloni (indipendentemente dal loro sesso) giocare o interagire socialmente tramite l’azione del montare. Per loro non c’è niente di scandaloso in quella gestualità e fa parte dei loro istintivi metodi comunicativi.

Tuttavia, è bene specificare che, la ripetizione morbosa e fuori contesto dell’azione, potrebbe indicare che le femmine sono vittima di squilibrio ormonale o altre patologie problematiche, come ad esempio l’ipotiroidismo, una condizione medica scatenata da una tiroide incapace di produrre abbastanza ormoni.

In linea di massima, non c’è niente di cui preoccuparsi se Luna fa una cosa del genere, fa parte del suo dizionario naturale.