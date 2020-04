Caio, 10 anni, fa un goal di tacco in strada: il video spopola e il Santos lo contatta

Spesso si parla dei lati negativi del mondo del Web e dei social network, ma in realtà ci sono delle persone che sono riuscite a cambiare la propria vita tramite questi strumenti. I più attenti tra di voi si ricorderanno della donna che è diventata una star del pop in USA cantando in metro. Ebbene, oggi parliamo di Caio, un bambino di 10 anni.

Infatti, il ragazzino, che vive a São Luís (Brasile) con la sua famiglia, ha dato spettacolo in una partita di strada svoltasi nel quartiere di São Francisco. Qualcuno ha ben pensato di registrare un video e di caricarlo sui social network, ovviamente senza aspettarsi alcun tipo di riscontro mediatico.

In realtà, il goal di tacco realizzato da Caio e la sua esultanza, che emula quella del suo idolo, Cristiano Ronaldo, hanno fatto il giro del mondo e il video è stato visto da molte persone negli ultimi giorni. Il goal non è passato inosservato nemmeno dal Santos, una delle squadre calcistiche più popolari del Brasile, e da altre società, come confermato dal padre Ivanildo, che sta cercando di aiutare il proprio figlio nella scelta della squadra.

Insomma, Caio verrà "provinato" da varie realtà del principale campionato brasiliano. Una bella storia di un bambino che realizza il suo sogno, grazie al "potere" della condivisione e dei social network.