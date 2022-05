Cala anche Tether: la stablecoin più importante del mercato scivola sotto il Dollaro

La giornata nera delle criptovalute, di cui abbiamo parlato su queste pagine, interessa anche la stablecoin più importante del mercato: Tether (USDT), che questa mattina è scesa sotto il Dollaro di valore.

Nello specifico, nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 0,9807 Dollari, in calo dell’1,90% rispetto ad ieri, ma qualche ora fa era a quota 0,96 Dollari, di poco superiore rispetto al minimo storico di 9,956 Dollari registrato su FTX alle 3:15.

Crescono quindi le preoccupazioni per la stablecoin, soprattutto alla luce di quanto avvenuto a Terra LUNA e Terra UST negli ultimi giorni, quando la stablecoin algoritmica che avrebbe dovuto tracciare il prezzo del dollaro USA è letteralmente crollata per ragioni ancora non propriamente note. Questo fenomeno ha interessato anche gli altri token del mercato: basti pensare che il Bitcoin viene scambiato nel momento in cui stiamo scrivendo a 27.805,32 Dollari, il 10,96% in meno rispetto a 24 ore fa.

Anche altre stablecoin vengono scambiate a livelli superiori rispetto all’USDT al momento in cui stiamo scrivendo: Binance USD ed USD Coin infatti hanno prezzi rispettivamente di 1,08 e 1,09 Dollari su Binance.

L’approccio di USDT è diverso rispetto ad UST. Paolo Ardoino, il CTO di Tether, ad inizio giornata aveva pubblicato un tweet dai toni fiduciosi, in cui affermava che l’operatore sta “onorando i riscatti di USDT ad 1 Dollari” e che nelle ultime 24 ore sono state registrate vendite per oltre 300 milioni di Dollari.