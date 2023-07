La Calabria brucia: un inferno con oltre 80 incendi che non si fermano

L’intera regione è stretta in una morsa infernale di continui incendi che contribuiscono a creare un’aria realmente difficile da sopportare per i cittadini. Parliamo di oltre 80 roghi attivi che non accennano a fermarsi.

Solo pochi giorni fa parlavamo di battere il record di temperatura più alta mai registrata, mentre oggi raccontiamo invece le terribili condizioni in cui versa l’intera regione Calabria.

Dal punto di vista proprio delle temperature infatti, la scorsa nottata ha registrato almeno 30 gradi quasi ovunque con gli abitanti delle principali città che nella giornata di ieri hanno dovuto sopportare temperature che già nelle prime ore della mattinata sono arrivate ai 40 gradi, con punte di 41 a Reggio Calabria e Crotone, secondo i dati diramati dal Centro funzionale multirischi dell'Arpacal.

Per quanto concerne gli incendi invece, sicuramente una delle province più colpite risulta essere quella di Reggio Calabria con le fiamme che si avvicinano pericolosamente anche alla città. I principali roghi si registrano nell’area che porta da Bagnara-Scilla sino alla punta estrema della regione, non risparmiando neanche l’entroterra dell'Aspromonte.

Inoltre, questa volta non parliamo dei 47 gradi rilevati in Sicilia nei giorni scorsi, ma dei numerosi incendi che si registrano anche nei comuni sul versante ionico ed in particolare nelle province di Catanzaro e Crotone.

Oltre 360 unità tra vigili del fuoco e protezione civile tentano di rispondere a quella che si preannuncia una vera e propria emergenza, con un ulteriore modulo di Colonna mobile della protezione civile con nove unità di automezzi in assetto antincendio boschivo che è giunto in aiuto dalla vicina Basilicata. Nelle ultime ore sono stati domati ed estinti oltre 60 incendi ma ne rimangono circa 80 ancora attivi, generando un inferno che sembra non avere fine.