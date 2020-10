Il 'calabrone assassino' è appena entrato nella sua 'fase del massacro'

I calabroni giganti asiatici rappresentano - ora più che mai - un serio pericolo per lo stato di Washington. La creatura in questione è stata scoperta lo scorso maggio, forse arrivata "illegalmente" da una nave container, e non è ancora stata trovata. C'è un problema: stanno per entrare nella loro "fase del massacro".

"I calabroni giganti asiatici in questo periodo dell'anno iniziano a entrare in quella che chiamiamo la fase del massacro", ha dichiarato al Seattle Times Sven-Erik Spichiger, un entomologo del Washington State Department of Agriculture (WSDA). In questa fase, i calabroni attaccano le api all'interno degli alveari, decapitandoli, uccidendo tutti i lavoratori e trascorrendo i giorni successivi a raccogliere la covata e le pupe dall'alveare come fonte di cibo.

Solo sei calabroni giganti asiatici sono stati catturati, intrappolati o segnalati dal 21 settembre nello stato di Washington da quando sono stati avvistati per la prima volta l'anno scorso. Tuttavia, il nido delle creature non è mai stato individuato o distrutto. Nonostante il loro soprannome, i "calabroni assassini" - ricordiamo ancora una volta - non sono pericolosi per gli esseri umani, solo per le api.

In questo momento c'è una caccia al calabrone nello stato e sono numerose le avvertenze che si trovano in giro di avvisare le autorità competenti in caso di avvistamento (come quello che troverete in calce alla notizia). Attualmente, la WSDA sta utilizzando una varietà di modi differenti per localizzare i calabroni giganti asiatici, piazzando alveari esche intorno all'area della scoperta della prima creatura scoperta durante l'estate.

Importante: il calabrone gigante asiatico non esiste in Italia.