Il 'calabrone assassino' è stato avvistato nel Regno Unito: le api sono in pericolo

Nell'Hampshire, una contea sulla costa meridionale dell'Inghilterra, è stato avvistato un calabrone gigante asiatico, meglio conosciuto come "calabrone assassino" a causa della sua aggressività contro le api. Il primo avvistamento ufficiale di questa vorace creatura è avvenuto a Gosport, all'incirca un anno fa.

Questi calabroni sono in grado di mettere a serio rischio le varie popolazioni di api del paese se lasciati in libertà, in quanto possono consumarne 50 al giorno. I calabroni, infatti, decapitano e tagliano le api delle api, per poi portare i resti nei loro nidi e nutrire i piccoli.

Nicola Spence, l'ufficiale sanitario del paese, ha affermato di essere in allerta di un possibile avvistamento in modo che venga intrapresa un'azione rapida ed efficace per spazzare via questi "invasori". Tutti gli avvistamenti devono essere ufficialmente riconosciuti dalla National Bee Unit and Monitoring, prima di qualsiasi azione.

Nel 2019 sono stati trovati calabroni asiatici a Christchurch nel Dorset e due nidi sono stati distrutti. Il recente clima umido crea un "terreno fertile perfetto" per i calabroni, affermano gli esperti che hanno paura di un numero record sulle coste britanniche. Le regine dei calabrone giganti asiatici possono crescere fino a 5 centimetri e sono in grado di spazzare via un'alveare in poche ore.

Nonostante la loro reputazione, questi insetti vengono cacciati in Cina come prelibatezze e ingredienti nelle bevande.