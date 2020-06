Dopo il calabrone assassino, l'America è stata invasa dai 'rospi velenosi'

Gli Stati Uniti non se la stanno passando bene ultimamente: dopo l'invasione da parte del calabrone assassino in America del Nord e Canada, che sembra essersi diffuso anche in altri luoghi, la Florida è stata invasa dal rospo delle canne; una delle 100 specie invasive più dannose al mondo che con il suo veleno può uccidere perfino i cani domestici.

Si tratta di "un'invasione" poiché l'anfibio è originario del Sud America, America centrale e parti del sud del Texas. In Florida non esistono naturalmente queste creature. Sono gli umani i responsabili della presenza della specie: nel 1936 la gente del luogo portò 200 rospi delle canne (Rhinella marina) nello stato, nel tentativo di impedire agli insetti di danneggiare i campi di canna da zucchero, un'impresa che fallì miseramente.

I rospi decimano il cibo disponibile per altre specie autoctone che contribuiscono a un ecosistema sano, inclusi insetti e altre piccole lucertole. Allo stesso tempo, il loro veleno li protegge da qualsiasi predatore. Adesso, il numero di questi rospi sta aumentando nel sud della Florida a causa delle forti piogge.

Questi anfibi, infatti, iniziano la loro vita come girini. Quando piove, la popolazione aumenta perché più girini riescono ad arrivare all'età adulta. Oltre alla distruzione ambientale, esiste anche una vera minaccia per gli animali domestici e le persone che vivono nel paese. Se il veleno del rospo dovesse entrare in una mucosa come gli occhi può causare "dolore intenso, cecità temporanea e infiammazione".

Un'invasione che - insieme a quella dei calabroni assassini - deve essere sicuramente controllata.