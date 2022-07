I 'calabroni assassini' cambiano nome: ecco come si chiameranno adesso

Nonostante siano capaci di sterminare un alveare intero di api e di invadere un continente (il nord America) "calabrone assassino" non è il vero nome della Vespa mandarinia (questa la nomenclatura ufficiale). Tuttavia, adesso, gli esperti hanno deciso di cambiare il titolo di questa creatura, con un nome un po' più "neutro".

L'insetto volante si chiamerà adesso "calabrone gigante del nord", mentre prima era conosciuto come "calabrone asiatico gigante". Quest'anno non ci sono stati avvistamenti confermati del calabrone a Washington, lo stato al centro del fermento negli Stati Uniti, ma sono in corso tentativi di cattura. Nonostante sia una specie aliena che si sta cercando di distruggere negli USA, il nome "calabrone assassino" non andava bene.

Il motivo è semplice: questi insetti non fanno male alle persone, almeno non diversamente da altre creature simili. La loro puntura può essere pericolosa ai soggetti allergici - come la puntura di un'ape - ma il soprannome "assassino" è per via della loro aggressività verso le api, poiché sono capaci di distruggere un'intera colonia in un'ora.

Anche "asiatico" e "gigante" non andavano bene. "Asiatico è nel migliore dei casi neutrale e disinformativo", afferma Chris Looney del Dipartimento dell'agricoltura dello Stato di Washington. Tutte le 22 specie di calabroni Vespa hanno una parte del loro areale in Asia, quindi menzionare il continente non fa praticamente nulla per chiarire quale specie è in discussione.

Il nuovo cambiamento di nome nome affina sia le dimensioni che la geografia dell'insetto.