Ecco quanti 'calabroni assassini' sono stati catturati e uccisi durante l'attacco al nido

Il primo nido negli Stati Uniti dei calabroni giganti asiatici (soprannominati "calabroni assassini"), che si cercava da quasi un anno, è stato finalmente distrutto dai funzionari del Dipartimento dell'Agricoltura dello Stato di Washington.

"Nessuno è stato punto e nessuno è stato nemmeno attaccato che io sappia", ha dichiarato Sven-Erik Spichiger, un entomologo che sabato ha diretto l'eradicazione del nido. Gli scienziati hanno recuperato 98 calabroni dal nido, di cui 13 catturati vivi in ​​una rete, secondo quanto ha riferito il dipartimento. Gli altri 85 calabroni sono stati aspirati in un contenitore speciale e sono morti.

Il nido, invece, è stato sigillato con schiuma e pellicola termoretraibile e i calabroni rimasti all'interno sono stati asfissiati. La regina non è stata trovata, perché molto probabilmente è rimasta all'interno del suo covo.

Il team ha inserito un'imbottitura di schiuma in una fessura sopra e sotto l'ingresso del nido e ha successivamente avvolto l'albero con del cellophane, lasciando solo un'unica apertura; dove hanno poi inserito il tubo per aspirare gli insetti. Gli esperti hanno colpito l'albero per far uscire i calabroni. Quando le creature hanno smesso di uscire, il team ha pompato anidride carbonica nell'albero per uccidere o anestetizzare quelli rimasti.

Infine, hanno sigillato l'albero con schiuma spray, avvolto di nuovo con del cellophane e posizionato trappole nelle vicinanze per catturare potenziali sopravvissuti o calabroni che potrebbero essere stati fuori dal covo durante l'operazione. Gli entomologi, adesso, cercheranno di determinare se il rifugio di questi insetti abbia prodotto nuove regine che potrebbero aver creato altri nidi.

Perché tutta questa operazione? Il calabrone gigante asiatico è un parassita invasivo non originario degli Stati Uniti; Un piccolo gruppo di queste creature può uccidere un intero alveare di api in poche ore. La loro diffusione su scala nazionale, infatti, potrebbe mettere in serio pericolo le api del paese, una grandissima perdita - oltre che di vite di questi preziosissimi insetti impollinatori - anche economica.