Calabroni giganti asiatici: c'è una caccia all'insetto nello stato di Washington

I calabroni giganti asiatici, che hanno "invaso" il Nord America, stanno destando molta paura ai funzionari dell'agricoltura nello stato di Washington, poiché potrebbero uccidere brutalmente le api da miele dello stato, insetti cruciali per l'impollinazione dei raccolti di lamponi e mirtilli. In questo momento c'è una caccia all'insetto nel paese.

Sei calabroni sono stati trovati la scorsa settimana vicino alla città di Blaine, nella contea di Whatcom, secondo quanto hanno affermato ai giornalisti i portavoce del ​​Dipartimento dell'Agricoltura dello stato di Washington. Il numero di calabroni trovati indicherebbe che sia stato stabilito un nido nell'area. Uno dei calabroni è stato anche intrappolato vivo.

"Crediamo di avere a che fare con un nido", ha dichiarato Sven-Erik Spichiger, un entomologo del dipartimento. "Speriamo di individuare il nido in un paio di settimane e sradicarlo". Come mai tutta questa preoccupazione? Come detto all'inizio, il calabrone gigante asiatico, il più grande al mondo, può decimare interi alveari di api da miele, essenziali per l'impollinazione.

Sono conosciuti come "calabroni assassini" e sono originari di paesi come Cina, Giappone, Tailandia, Corea del Sud e Vietnam. Uno scienziato è riuscito a intrappolare un calabrone gigante asiatico vicino a Blaine negli ultimi giorni e i funzionari hanno cercato di incollarvi una microspia in modo da poter seguire l'insetto fino al suo nido.

La colla, però, non si è asciugata abbastanza velocemente, la microspia è caduta e il calabrone alla fine non è riuscito a volare, secondo quanto dichiarato da Spichiger. Gli scienziati sperano di catturare un altro calabrone vivo e riprovare. Attualmente, quindici calabroni sono stati trovati dal primo avvistamento nel 2019.