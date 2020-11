Calamari giganti stanno lasciando delle grandi cicatrici sui Squali Bianchi in Messico

Molti pensano allo squalo bianco come una creatura che comanda indisturbato l'angolo di mare in cui si trova. Tuttavia, la situazione è ben diversa: esistono altri predatori (come quelli che hanno cacciato da Città del Capo gli squali) che mettono in difficoltà queste creature. Nell'Oceano Pacifico settentrionale orientale c'è un altro avversario.

Alcune foto pubblicate come parte di uno studio sulla rivista Nature, hanno rivelato gli scontri tutt'altro che amichevoli tra grandi bianchi e calamari nelle acque dell'isola di Guadalupe, in Messico. I ricercatori hanno trovato 14 squali con delle ferite causate da alcuni calamari sotto forma di cicatrici. Questi squali erano giovani maschi e forse più facili da affrontare.

Scontri del genere sono già stati osservati in precedenza. I cefalopodi (calamari, polpi e seppie) costituiscono circa il 50% della dieta di alcune specie di squali. Pertanto, le lesioni si sono verificate probabilmente in un tentativo di caccia. "Il consumo di cefalopodi potrebbe essere essenziale nella dieta dello squalo bianco poiché consente una rapida digestione e assorbimento a causa della grande quantità di proteine ​​e del basso contenuto di lipidi presenti in questo gruppo di invertebrati", scrivono gli autori dello studio.

I grandi squali bianchi cacciano ad una profondità che si trova a circa 200-1000 metri sotto la superficie dell'oceano conosciuta come "la zona del crepuscolo", un luogo in cui è molto facile trovare i calamari. "Il fatto che i calamari causino questi segni sugli squali suggerisce un incontro estremamente aggressivo tra predatore e preda, in cui le cicatrici difensive sporgono sulla testa, sulle branchie e sul corpo dello squalo bianco", concludono infine gli autori dello studio.