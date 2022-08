Il calamaro magnapinna, una creatura spettrale che vive nelle profondità

Il calamaro magnapinna è una creatura davvero particolare che si è adattata per vivere alle profondità oceaniche del nostro pianeta. Con il suo aspetto fisico alieno e i suoi lunghi e sottili tentacoli spettrali è un vero e proprio spettacolo da vedere.

Mentre i filamenti tentacolari sono 11 volte più lunghi della sua lunghezza del corpo, la creatura può raggiungere gli 8 metri di lunghezza. Sorprendentemente, braccia e tentacoli sono della stessa lunghezza e sembrano identici: una caratteristica diversa da qualsiasi calamaro o polpo esistente oggi, ed è stata osservata solo in creature estinte chiamate belemniti.

Dove vivono questi calamari? In una zona oscura dell'oceano a una profondità di quasi 5.000 metri, il che le rende molto elusive ed estremamente difficili da studiare. Ad oggi ci sono solo poche registrazioni di loro e la maggior parte sono molto recenti. Tutto quello che sappiamo sul loro conto proviene da video catturati da veicoli telecomandati.

Non sappiamo come facciano a nutrirsi questi esseri spettrali, ma forse - secondo le teorie - trascinano le braccia e i tentacoli sulla superficie dell'oceano, afferrando organismi commestibili, o utilizzano semplicemente una tecnica di cattura mentre aspettano passivamente che cibo come lo zooplancton rimanga intrappolato nei loro tentacoli appiccicosi.

Abbiamo scoperto solo qualche manciata di questi calamari, mentre il primo esemplare registrato proviene dalle isole Azzorre in Portogallo nel 1907. A proposito, ecco a voi un super potere scoperto recentemente dei calamari.