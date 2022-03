Calano dopo 18 mesi le bollette di luce e gas: -10%, l'Arera modifica le tariffe

Il 2022 si è aperto con una serie di rincari per le bollette, che si sono fatti sentire sulle fatture che hanno ricevuto gli utenti nel corso degli ultimi mesi. Dall’Arera però arriva un’importante novità: nel secondo trimestre dell’anno ci sarà una riduzione dei costi del 10% per luce e gas.

Nello specifico, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente con una determina ha reso noto che i dati sugli andamenti dei prezzi portano ad un calo di tutela per l’energia elettrica ed il gas naturale, per la prima volta dopo 6 trimestri.

Nel secondo trimestre del 2022 la famiglia con con tratto di Tutela riporterà un -10,2% per la bolletta dell’elettricità e -10% per il gas.

L’ARERA, spiega in un comunicato, ha modificato una componente tariffaria che permette una compensazione dei costi di commercializzazione del gas. “Una misura di riduzione, a vantaggio di tutti i clienti, che si applica alla fascia di consumi fino a 5 mila metri cubi /anno. L'intervento crea il contesto entro cui valorizzare i possibili effetti a sostegno dei clienti finali del monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale, che l'Autorità potrà ora svolgere in base a quanto previsto dal recente decreto-legge n.21/2022” si legge nel provvedimento, in cui l’Autorità ha anche confermato l’annullamento degli oneri generali di sistema in bolletta nel prossimo trimestre e la riduzione dell’IVA sul gas al 5% per il trimestre.

Ricordiamo che il Governo ha anche messo in campo inuovi bonus luce e gas 2022 di cui abbiamo parlato su queste pagine.