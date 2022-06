Calano le criptovalute: i miner rivendono le loro schede video a prezzi stracciati!

Dopo aver scoperto che le schede video NVIDIA e AMD sono tornate al prezzo di listino, almeno in Europa, arriva oggi un'altra interessante notizia sullo stato di salute del mercato delle GPU: pare infatti che i miner di criptovalute abbiano iniziato a vendere le proprie schede video a prezzi stracciati.

La mossa dei miner dipende perlopiù dal recente calo delle principali criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, che ha reso il mining molto poco redditizio, spingendo molti operatori di mining rig a rivendere il proprio hardware per ridurre le perdite il più possibile. In particolare, il fuggi-fuggi dal settore del mining si starebbe verificando soprattutto in Cina, dove per la verità il mining di Bitcoin è già illegale da diversi mesi.

I miner hanno dunque inondato di schede video il portale Xianyu, l'equivalente cinese di Ebay: tra le GPU più vendute troviamo soprattutto le RTX di serie 30, comprate in massa nelle ultime settimane, quando il blocco anti-mining di NVIDIA è stato aggirato da NiceHash. È comunque possibile che, oltre ai miner, anche gli scalper si stiano liberando delle schede video che hanno accumulato negli ultimi mesi, temendo un abbassamento eccessivo dei loro prezzi.

In questo modo, moltissime schede video hanno sfondato il MSRP di NVIDIA, attestandosi stabilmente al di sotto di quest'ultimo: per esempio, molte RTX 3080 custom sono vendute all'equivalente di 500-550 Dollari, mentre il loro MSRP è pari a 699 Dollari. Si tratta ovviamente di schede video usate, per cui uno sconto ce lo si poteva aspettare, ma vedere una RTX 3080 all'equivalente di 500 Dollari fa comunque specie, specie dopo due anni in cui la scheda ha avuto del prezzi esorbitanti.

Per una GPU nuova, invece, pare che i rivenditori cinesi abbiano prezzi che oscillano tra i 600 e i 750 Dollari, dunque proprio a cavallo del MSRP di NVIDIA. Anche le RTX 3060 Ti, tra le schede video più popolari sia per il mining che per il gaming di fascia media, hanno subito ingenti sconti, e vengono ora vendute tra i 300 e i 350 DOllari.