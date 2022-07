Calano ancora prezzi memorie RAM: 10% in meno entro fine estate 2022

Il mercato delle memorie RAM continua a dare ottimi segnali al pubblico: i prezzi stanno calando dal mese di giugno e non sembrano avere intenzione di risalire nelle prossime settimane. Nonostante l’aumento dell’inflazione su scala globale, i produttori stanno riducendo i costi al consumatore per recuperare un calo della domanda.

Secondo l’ultima ricerca pubblicata da TrendForce, infatti, l'abbassamento del prezzo delle memorie RAM DDR4 e DDR5 per il Q3 del 2022 dovrebbe essere pari al 10% circa con addirittura un possibile aumento dei punti percentuali. Il netto calo della domanda da parte della fascia consumer starebbe costringendo ancora una volta i produttori a diminuire i prezzi per evitare la saturazione degli inventari.

I cali maggiori dovrebbero vederli proprio le DRAM per consumer (circa 8-13% in meno) e per dispositivi mobili, con la stessa percentuale stimata; server e PC dovrebbero godere di un calo tra 5 e 10 punti percentuali, mentre la DRAM in dotazione alle schede grafiche dovrebbe costare tra il 3% e l’8% in meno rispetto ai prezzi attuali. In quest’ultimo caso, il calo sarebbe dovuto dal progressivo calo del mercato crypto, il quale ha comportato parallelamente il ritorno alla normalità del mercato delle schede video con prezzi sempre più vicini a quelli di listino.

In poche parole, sembra proprio che ci siano ottime notizie su tutti i fronti per chi vuole prepararsi un nuovo PC desktop. La speranza, ovviamente, è che le previsioni si avverino.