Calano ancora gli spettatori della Serie A: persi 3,3 milioni di utenti

Mentre si parla del possibile lancio di un canale TV della Serie A, e delle possibili nuove offerte migliorative da parte di DAZN, Sky e Mediaset nella gara d’assegnazione dei diritti televisivi, gli ultimi dati diffusi da Panorama delineano un quadro non positivo per il nostro campionato.

Nella fattispecie, in un articolo pubblicato Panorama firmato da Giovanni Capuano, viene evidenziato come nelle prime otto giornate di Serie A 2023/24, il massimo campionato calcistico del nostro paese abbia perso 3,3 milioni di spettatori.

Capuano osserva che nelle prime otto giornate, prendendo come riferimento i dati comunicati da DAZN, il numero di spettatori è calato circa del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando la fuga scudetto del Napoli ancora non si era concretizzata e l’interesse anche nella parte alta della classifica era alto.

Snocciolando i dati, le prime 80 partite del campionato 2023/24 sono state viste da 40.218.139 persone, rispetto ai 43.565.058 contatti registrati dalle prime 80 partite del campionato 22/23, a parità di turni infrasettimanali e nonostante il via anticipato a causa dei Mondiali di Qatar giocati in inverno.

Solo nel primo e quarto turno il saldo di spettatori è in positivo. Il giornalista osserva anche che questo Campionato, almeno ad oggi, ha faticato a superare quota 5 milioni e mezzo di spettatori, mentre un anno fa si era superata addirittura la soglia dai 6 milioni, per poi crescere a 7 milioni in inverno inoltrato.

Per quanto riguarda la partita più vista, è stata Inter-Milan con 1.623.051 spettatori, contro i 2,162 milioni dello scorso anno. Pesano i due slot differenti: quest’anno si è giocata di sabato alle 18, lo scorso anno di domenica alle 20:45. Il secondo match più visto è stato Roma-Milan con 1.353.979 spettatori. Dati di cui terranno inevitabilmente conto i broadcaster in sede di trattative.