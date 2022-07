Calano le vendite di smartphone in Cina: mai visti numeri così bassi dal 2012

La tendenza negativa generale del mercato smartphone a metà 2022 sta trovando conferma in uno dei mercati più importanti al mondo, se non quello più importante in assoluto: secondo i recenti dati raccolti dagli esperti, in Cina le vendite sono calate al minimo degli ultimi dieci anni.

I numeri di Counterpoint Technology Market Research parlano chiaro: tra aprile e giugno (inclusi) in Cina siano stati venduti circa 60 milioni di smartphone, ovverosia il 14,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Pensate che le vendite sul territorio del Dragone sono state inferiori a tale cifra solamente nel quarto trimestre del 2012!

Il brand leader rimane Vivo, sussidiaria di BBK Electronics che domina il mercato con il 19,8% della quota di mercato, contro i 21,1 punti percentuali del Q2 2021. Segue Honor, passata dal 7,7% al 18,3% nel corso del 2022; e OPPO chiude la Top 3 con il 17,9%, contro il 22% di un anno fa. Apple si trova al quarto posto con il 15,5%, e seguono Xiaomi, Huawei e Realme.

Commentando la performance del mercato cinese degli smartphone, l'analista Ivan Lam ha affermato: "L'economia cinese è semplicemente cresciuta dello 0,4% su base annua nel secondo trimestre del 2022, inferiore alle aspettative del mercato dello 0,8%-1%. Durante questo periodo, le principali città della Cina, incluso il centro finanziario e manifatturiero Pan-Shanghai, hanno subito un lockdown totale o parziale. Il calo più profondo si è verificato nei dati sui consumi di aprile, con le vendite al dettaglio totali di beni di consumo in calo dell'11,1% su base annua. Il debole sentimento dei consumatori combinato con l'alto tasso di penetrazione degli smartphone in Cina ha portato a una scarsa performance nel secondo trimestre delle vendite di smartphone".

A proposito degli ultimi dati di mercato, sapevate che il Blu-ray UHD sta registrando vendite record nel 2022?