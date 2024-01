Calciatori e vip pazzi per Emily Pellegrini, l'influencer creata dall'IA: quanti inviti!

È la ragazza dei sogni, anche per calciatori e tennisti che la stanno subissando di inviti ad uscire su Instagram. Si chiama Emily Pellegrini ed è un’influencer da 140mila follower su Instagram, un numero che è destinato a salire. C’è solo un piccolo particolare, però: non è reale, in quanto creata con l’intelligenza artificiale.

Il Corriere della Sera in giornata odierna, con un articolo a firma Salvatore Riggio, parla del fenomeno del momento. Emily Pellegrini, come raccontato dalla sua creatrice al Daily Mail, è stata creata tramite ChatGPT a cui “ho chiesto quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe”. Un profilo generico, che è stato utilizzato come prompt e renderla reale, se così si può dire.

“L’obiettivo era renderla simpatica ed attraente, mantenendola il più reale possibile” continua la creatrice che ha raccontato come tramite direct di Instagram, Emily abbia già ricevuto le attenzioni di numerosi VIP: dai calciatori a miliardari, passando per tennisti e lottatori di MMA, i quali evidentemente pensano sia reale e la invitano a Dubai per un pranzo in uno dei migliori ristoranti al mondo. Un calciatore tedesco - di cui ovviamente non ha rivelato l’identità - ha chiesto più volte ad Emily il suo numero di cellulare, insistendo più volte. Da questo “gioco”, la creatrice guadagna circa 10mila Dollari a settimana. Potete visualizzare il profilo Instagram di Emily Pellegrini attraverso questo indirizzo.