Calcio e diritti tv: DAZN punta all'esclusiva per la Champions League in Italia!

Le prossime settimane saranno cruciali per l’assegnazione dei diritti tv dei principali eventi sportivi. Oltre alla Serie A, infatti, i broadcaster saranno chiamati a dire la loro anche per l’assegnazione dei diritti tv della Champions League, ed a quanto pare in Italia la situazione potrebbe riservarci qualche sorpresa.

Secondo quanto riportato da Milano e Finanza, la piattaforma di OTT mirerebbe ad ottenere l’esclusiva totale della Champions League nel nostro paese, scalzando Sky che ha mostrato interesse per il pacchetto, ma ha già preannunciato che non intende fare alcun tipo di follia in quanto la grossa base della propria utenza desidera la Serie A.

Per il Bel Paese l’asta si concluderà nella giornata di domani, mentre martedì saranno aperte le buste da parte dell’UEFA che decreteranno chi trasmetterà la massima competizione calcistica europea. L’asta dovrebbe avere un importo tra i 220 ed i 240 milioni di Euro, una cifra elevata ma comunque in calo rispetto ai 300 milioni di Euro che pagò Sky tre anni fa per assicurarsi il triennio che si concluderà quest’anno.

Sky intende fare la sua parte, e non è escluso che acquisica qualche pacchetto. Tuttavia, la pay tv non pul puntare all’esclusiva totale, ma non è escluso anche un inserimento di Amazon che potrebbe rilevare solo determinate partite.

Per quanto riguarda le partite in chiaro, invece, probabilmente saranno Rai e Mediaset a presentare le loro proposte.