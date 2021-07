Calcio, domani ritorna il Trofeo Berlusconi: dove vedere Monza-Juventus gratis

Nella giornata di domani, sabato 31 luglio 2021, tornerà dopo sei anni il Trofeo Berlusconi per la sua venticinquesima edizione a 30 anni dalla nascita. Sul campo scenderanno la Juventus di Massimiliano Allegri e il Monza di Giovanni Stroppa, per una partita completamente visibile in chiaro.

Dove vedere Monza-Juventus in TV gratis?

Il match tra Juventus e Monza per il Trofeo Berlusconi sarà visibile in diretta e in esclusiva nei canali Mediaset: in televisione il canale interessato è Italia 1 a partire dalle 21:00, orario in cui andrà in onda il grande classico estivo calcistico italiano dallo “U-Power Stadium” della squadra brianzola di proprietà di Silvio Berlusconi che nella stagione 2021-2022 militerà in Serie B.

In alternativa, la partita sarà visibile anche in diretta streaming online sul sito ufficiale di Sport Mediaset e anche sull’applicazione per smartphone e tablet SportMediaset, oppure su Mediaset Play. La diretta partirà dalle 20:30 nello studio dedicato, mentre la telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e, per il commento tecnico, Massimo Paganin.

Probabili formazioni Monza-Juventus

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Donati, Carlos Augusto; Brescianini, Mazzitelli, Barillà; D'Alessandro, Gytkjaer, Colpani

Juventus (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta; Fagioli, McKennie; Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca

Per gli amanti del calcio abbiamo anche altre notizie: La7 ha ottenuto i diritti TV per la Serie A femminile; o ancora, ecco la programmazione di 1a e 2a giornata di Serie A tra DAZN e Sky.