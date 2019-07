Il calcio entra nell'era dell'8K: Samsung dà il via alle riprese con Juve ed Inter

Samsung ha svelato di aver filmato in 8K Manchester United-Inter del 20 Luglio e Tottenham - Juventus del 21 Luglio, entrambe giocate a Singapore in occasione dell'International Champions Cup. Il colosso coreano si è avvalso di sei telecamere, che gli hanno permesso di catturare piccoli dettagli come le espressioni facciali dei calciatori.

La società ha anche affermato di aver utilizzato la funzionalità AI Sound per ottimizzare l'audio dei match.

I video in 8K delle partite saranno disponibili sui canali social di Samsung e verranno mostrati sulla serie di TV QLED 8K il prossimo settembre.

La società asiatica ha anche dichiarato che nelle prossime settimane continuerà a creare contenuti 8K per espandere un mercato ancora troppo acerbo, nonostante la presenza di televisori in grado di garantire la visione.

Dal punto di vista dei TV, Samsung ha anticipato la concorrenza lanciando sul mercato i primi prodotti con supporto alla risoluzione di prossima generazione, mentre LG ha avviato i preordini per i TV OLED 8K solo a Giugno.

Le partite sportive di basket e calcio saranno dei campi di prova importantissimi per i video in 8K, in quanto le telecamere sono posizionate in punti fissi, consentendo alla troupe di controllare al meglio le riprese. Il tutto si traduce in una resa visiva ottimale, che potrebbe spingere gli appassionati ad effettuare la transizione alla nuova generazione.

La mancanza di contenuti 8K è stata una delle ragioni principali che hanno causato la mancata espansione dei televisori, a cui si aggiungono ovviamente i prezzi elevati.