Il calcio europeo trema: l'UE pronta a rimuovere il geoblocking sullo streaming

È in programma il prossimo 13 Dicembre 2023 la votazione dell’UE per rimuovere il geoblocking su streaming, film, calcio e musica e vari comparti, tra cui quello del calcio, tremano all’idea che gli utenti italiani possano abbonarsi a piattaforma estere, a prezzi più vantaggiosi, per poter accedere allo streaming delle partite.

L’iniziativa, promossa dall’eurodeputata di Renew For Europe - Danimarca Karen Melchior, sarà messa al voto della Plenaria il prossimo 13 Dicembre 2023, ma nel frattempo la mozione per una risoluzione è stata già approvata dalla Commissione Giuridica lo scorso 24 Ottobre.

Interessanti a riguardo sono le ultime indiscrezioni che ha raccolto Calcio e Finanza: l’affidabile testata infatti riferisce che con ogni probabilità il prossimo 13 Dicembre il Parlamento Europeo voterà per implementare il regolamento del 2018 con “novità che potrebbero avere effetti anche sui contenuti sportivi in diretta, attualmente esclusi dall’ambito di applicazione delle norme”.

Ovviamente, il geoblocking non verrebbe rimosso solo sullo streaming visivo, ma anche su quello audio. È però innegabile che ad essere maggiormente impattato sarà il settore calcistico per le ragioni che abbiamo avuto modo di spiegare poco sopra.

Il testo dell’iniziativa spiega che la mozione “accoglie con favore i progressi compiuti in termini di disponibilità su più cataloghi di prodotti e servizi musicali, e-book, videogiochi e software, sia nei modelli basati su abbonamento che su transazioni; ricorda che i blocchi geografici nel settore dei libri non costituiscono una preoccupazione per la stragrande maggioranza dei consumatori” e “si rammarica dei limitati miglioramenti nella disponibilità di contenuti audiovisivi e di eventi sportivi in diretta in tutti i cataloghi, che contribuiscono a far percepire ai consumatori che il settore dei servizi audiovisivi stia applicando il livello più elevato di blocchi geografici”. Soprattutto, però, riconosce anche “l’effetto particolarmente negativo delle pratiche di geoblocking sui cittadini che vivono in regioni transfrontaliere o appartengono a minoranze linguistiche” e mira a ridurre le barriere geografiche definite “ingiustificate e discriminatorie” per l’accesso ai servizi audiovisivi ed eventi sportivi.

Nelle scorse settimane alcuni Europarlamentari si sono incontrati con alcuni rappresentanti dei campionati tedeschi, mentre oggi dovrebbe tenersi un incontro con la Liga Spagnola e le European Leagues che rappresenta le leghe nazionali in Europa, oltre che con la piattaforma Eleven Sports.