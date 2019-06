Calcio femminile da record: 6,5 milioni di spettatori per Italia - Brasile

Continua a registrare risultati ben al di sopra delle più rosee aspettative il Mondiale di Calcio Femminile in corso in questi giorni in Francia. La partita che nella serata di ieri ha visto protagoniste le Azzurre, che hanno sfidato il Brasile nell'ultima partita dei gironi, è stata vista da oltre 6,5 milioni di spettatori su RAI 1.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'Ufficio Stampa della televisione di Stato, che tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter ha sottolineato lo "straordinario risultato per la partita Italia - Brasile vista da oltre 6 milioni 500mila spettatori" che grazie ad uno share del 29,3% ha stravinto la gara per i programmi più visti in prima serata.

Si conferma quindi l'affetto del pubblico italiano nei confronti della nazionale di calcio femminile guidata da Milena Bertolini, che ha raggiunto gli ottavi di finale della competizione da prima del girone, dopo due vittorie e la sconfitta di ieri ad opera del Brasile che viene additato da molti come il principale candidato alla vittoria finale.

La precedente partita dell'Italia, quella contro la Giamaica vinta dalle azzurre, era stata trasmessa alle 18 del 14 Giugno su Rai 2, ed aveva totalizzato 1 milione e 413 mila spettatori, generando uno share del 12,19%.

Di recente la World Cup Femminile è approdata anche su Fifa 19 tramite l'ultimo update.