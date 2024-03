Il calcio inglese resta su Sky: rinnovati i diritti tv per la Premier League fino al 2028

La Premier League, ovvero il campionato calcistico più importante e prestigioso del mondo, resterà su Sky in esclusiva per altre tre stagioni. Ad annunciarlo è stata la stessa pay tv, in un comunicato dove ha confermato il rinnovo dell’accordo fino alla stagione 2027/28.

Sky proporrà fino a 10 partite live per ogni turno: dal Friday Night al Monday Night, passando per gli studi pre e post partita e tante rubriche dedicate come Premier League Remix e Premier League Stories che da sempre sono molto amate da parte degli spettatori ed appassionati di calcio made in England.

“Siamo felici di annunciare questo accordo con Premier League, che resterà anche nelle prossime stagioni un pilastro fondamentale dell’offerta di Sky Sport”, ha commentato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky. “Negli ultimi anni la Premier League ha raggiunto standard senza eguali: la qualità dei calciatori e degli allenatori, la bellezza e l’atmosfera degli stadi rendono questo torneo tra i più amati dai tifosi e dagli appassionati di calcio. E Sky Italia ha accompagnato questo percorso di crescita, stagione dopo stagione. Si tratta di un’altra importante acquisizione per Sky, dopo un 2023 di straordinaria importanza, con tanti annunci che hanno rafforzato ancora di più la nostra Casa dello Sport: dalle coppe europee con la nuova UEFA Champions League, alla Serie A, senza dimenticare il basket NBA e l’accordo con ATP e WTA per la trasmissione di oltre 80 tornei di tennis all’anno fino al 2028. Continueremo a riservare ai nostri abbonati il miglior racconto sportivo possibile, sia dal punto di vista editoriale che tecnologico, con l’entusiasmo e la competenza di sempre”.

