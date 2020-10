Il calcio internazionale torna su Mediaset Canale 20: la programmazione integrale

Mediaset ha annunciato la programmazione calcistica che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 20, dove saranno trasmesse cinque superstite, tra cui una semifinale playoff valevole per l’accesso alla fase a gironi di Euro 2020.

Stasera, giovedì 8 Ottobre a partire dalle 18:15, andrà in scena l’amichevole tra Svezia e Russia, mentre alle 20:45, con il commento di Massimo Callegari e Stefano Sorrentino, si potrà vedere Bosnia vs Irlanda del Nord, per le qualificazioni ad Euro 2020.

Il weekend invece sarà all’insegna della Nations League: sabato 10 Ottobre alle 20:45 toccherà a Spagna vs Svizzera, mentre domenica 11 Ottobre alle 18 alla supersfida tra Inghilterra e Balgio.

Infine, martedì 13 Ottobre sul 20 alle 20.45 si potrà seguire Germania vs Svizzera, anch’essa valevole per la Nations League. Dopo ogni partita andrà in onda Pressing, il programma di approfondimento condotto da Giorgia Rossi che tiene compagnia agli appassionati anche post-Serie A.

Le partite della Nazionale Italiana, invece, saranno trasmesse come di consueto dalla Rai in TV e sulla piattaforma RaiPlay.

Nel frattempo, la Lega Calcio ha annunciato la programmazione della Serie A fino alla 16esima giornata, inclusa la ripartizione tra Sky e DAZN, che si sono divise molti dei big match che andranno in scena nel corso dei prossimi mesi.