Il calcio italiano torna in 4K: la finale di Coppa Italia sarà trasmessa in UHD su Tivùsat

Mentre bisognerà attendere ancora un pò per rivedere la Serie A su Sky e DAZN, Tivùsat ha annunciato che trasmetterà in esclusiva italiana la finale di Coppa Italia in Ultra HD 4K, gratuitamente.

La trasmissione avverrà il 17 Giugno su Rai 4K, alla posizione 210 della guida tv della piattaforma satellitare gratuita, che durante il periodo di lockdown ha trasmesso le partite storiche della nostra nazionale.

La Coppa Italia però tornerà in campo anche questo fine settimana, con le semifinali di ritorno che si sarebbero dovute giocare già qualche settimana fa e che decreteranno le due squadre che si sfideranno a Roma tra nove giorni. Il 12 Giugno sarà la volta di Juventus - Milan, che sancirà il ritorno ufficiale del calcio italiano a tre mesi di distanza: all'andata era finita 1-1, ma la pausa forzata potrebbe aver rimescolato le carte. Il giorno successivo, quindi il 13 Giugno, toccherà a Napoli - Inter, che all'andata era stata vinta dai partenopei per 1-0 grazie ad un gran gol di Fabian Ruiz.

Le due squadre vincitrici si sfideranno tre giorni dopo allo Stadio Olimpico, dove sarà assegnato il primo trofeo di questa travagliata stagione. Una settimana dopo si tornerà di nuovo in campo con la Serie A, che darà il via ad un filotto di partite che terranno compagnia gli appassionati anche durante l'estate.