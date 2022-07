Calcio ed NFT: la Lega Serie A firma un accordo con Sorare

La piattaforma digitale Sorare si arricchisce ulteriormente ed annuncia oggi di aver siglato una partnership con la Lega Serie A. Il campionato italiano in questo modo diventa la quarta grande Lega calcistica ad unire le forze con Sorare.

A partire dalla prossima stagione, i tifosi, collezionisti e giocatori di tutto il mondo potranno collezionare, acquistare e scambiare le carte digitali.

Il nuovo accordo con Sorare porta i club della Serie A in una nuova dimensione, dando loro la possibilità di coinvolgere nuovi tifosi a livello globale e di avviare nuovi flussi di ricavi grazie alle carte digitali. Nella piattaforma sono presenti anche atleti iconici come Serena Williams e Kylian Mbappè.

"Questa partnership è un'altra pietra miliare nel nostro viaggio per diventare il gigante dell'intrattenimento sportivo del futuro. La Serie A è una potenza calcistica mondiale e ospita molte delle squadre più celebri e iconiche della storia ed è anche “la casa” di alcuni dei tifosi più appassionati ed entusiasti del calcio mondiale” ha afferma Nicolas julia, CEO e co-founder di Sorare. “L'Italia è attualmente per Sorare il mercato in più rapida crescita e gli utenti italiani sono la nostra seconda comunità a livello globale, quindi sappiamo che c'è un'enorme domanda per il nostro fantasy game e per le carte da collezione in questo mercato. La partnership ci aiuterà ad accelerare questa crescita e permetterà a un maggior numero di tifosi di tutto il mondo di avvicinarsi a club leggendari, a giocatori di livello mondiale e alle future stelle che fanno della Serie A uno dei migliori campionati del mondo."