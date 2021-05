Calcio e Serie A in streaming, allarme degli operatori: 'le reti sono inadeguate'

L'arrivo del calcio in streaming, soprattutto per quanto riguarda la Serie A con l'assegnazione dei diritti televisivi a DAZN, spaventa gli operatori del nostro paese. I principali tlc del Bel Paese, infatti, hanno lanciato un allarme sulla qualità delle reti, che potrebbero non essere in grado di garantire le prestazioni sperate.

Si è mossa da questo fronte WindTre, che rivolgendosi all'Antitrust ha invitato il Garante a vigilare in merito a possibili accordi tecnici o di call center fra DAZN e TIM, che come noto hanno siglato un'intesa proprio per la Serie A.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, inoltre, l'altra questione che tiene banco riguarda l'adeguamento delle reti. La richiesta precisa è che DAZN concordi tempistiche e modalità per il potenziamento delle infrastrutture: sono necessari, evidentemente, interventi di rete, ma anche un piano di backup che dovrà essere pronto fin quando non verranno completate le operazioni di upgrade.

Tiene banco anche il tema competitivo. La preoccupazione degli operatori è che l'accordo DAZN-TIM, e la relativa app TimVision per smart tv, possa essere un cavallo di Troia per strappare clienti alla concorrenza.

Nel frattempo, quest'oggi è emersa l'indiscrezione secondo cui DAZN starebbe ancora guardando al digitale terrestre per la trasmissione della Serie A dal prossimo anno.