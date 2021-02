Calcio sospeso per Covid: Sky multata dall'Antitrust per i mancati rimborsi agli abbonati

L'Antitrust ha annunciato attraverso le proprie pagine di aver sanzionato Sky per 2 milioni di Euro a causa del mancato rimborso riconosciuto agli abbonati ai pacchetti "Sky Calcio" e "Sky Sport" durante il periodo di lockdown in cui le manifestazioni calcistiche sono state bloccate.

Nel documento, il Garante osserva che "Sky non ha riconosciuto, a fronte dell’emergenza sanitaria Covid 19 e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti, dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa".

Nel bollettino viene riconosciuto gli effetti di tale pratica scorretta si siano riversati direttamente sugli utenti che, sebbene gli eventi calcistici fossero bloccati, sono comunque rimasti vincolati ai loro abbonamenti in attesa della ripresa, che è avvenuta solo a ridosso dell'estate quando le restrizioni sono state rimosse dal Governo. L'AGCM infatti evidenzia come gli abbonati abbiano continuato a pagare come prima a fronte di "un'offerta notevolmente impoverita".

Ma non è tutto, perchè il Garante si è anche soffermato sullo sconto Coronavirus di Sky che era stato annunciato lo scorso Aprile ed ha consentito, agli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio, di ottenere un risparmio di 15,20 Euro al mese fino al 31 Maggio 2020. Secondo il Garante si è trattata di una "pratica commerciale ingannevole" in quanto la società "ha omesso oppure fornito in modo non adeguato e non tempestivo informazioni in merito alla sussistenza dello stesso, nonché su modalità e tempi per richiederlo, con un conseguente svantaggio economico".

Sempre sullo sconto Coronavirus, l'AGCM ha anche accertato una terza pratica commerciale scorretta dal momento che Sky ha imposto degli "ostacoli onerosi e sproporzionati alla fruizione" di tale promozione, a cui si poteva aderire esclusivamente tramite procedura online.