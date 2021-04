Il calcio sarà sempre più tecnologico: in arrivo anche il fuorigioco automatico

A qualche anno di distanza dall'introduzione della VAR, ormai entrata nel calcio italiano ed europeo già da qualche anno, la FIFA sta pensando di introdurre anche il fuorigioco automatico. Ad annunciarlo l'ex allenatore dell'Arsenal ed attuale direttore del dipartimento di sviluppo della FIFA, Arsene Wenger.

In un'intervista rilasciata alla TV ufficiale della FIFA, Wenger ha spiegato che per il Mondiale di Qatar 2022 che sarà trasmesso dalla Rai, la FIFA potrebbe testare il full-automated offside (FAO), ovvero un sistema di rilevamento automatico della posizione dei giocatori in campo.

Il funzionamento è molto semplice: grazie all'utilizzo dei GPS, infatti, il guardalinee riceverà sull'orologio che ha in dotazione una notifica in caso di fuorigioco di uno dei calciatori. L'uso della tecnologia aiuterebbe in maniera importante a rilevare gli offside, dal momento che si tratta di una situazione di gioco oggettiva che, contrariamente a quanto avviene con i falli, non lascia spazio ad interpretazioni.

“In media, il tempo che dobbiamo aspettare è di circa 70 secondi, a volte un minuto e 20 secondi, a volte un po’ più. Molte esultanze sono cancellate per situazioni marginali” ha spiegato Wenger, che si è anche soffermato su un altro aspetto importante: il tempo che passa dalla valutazione del VAR all'eventuale cancellazione di gol in offside.

I primi test sono già iniziati nel corso dell'ultimo Mondiale per Club tenuto in Qatar a Febbraio. L'obiettivo della FIFA però è proporre un sistema appunto "full automated" e non "semi automated", che taglierà i tempi di valutazione dei fuorigioco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per, comunque la valutazione sarà comunque effettuata dall'arbitro: sostanzialmente il FAO servirà da strumento addizionale per i guardalinee che alzeranno la bandierina tempestivamente.