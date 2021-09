Calcio in TV, prezzi dimezzati rispetto alla scorsa stagione: crolla la Serie A

L'arrivo di DAZN per la Serie A e l'ingresso di player con Amazon per la Champions League hanno comportato un dimezzamento del prezzo medio per la visione del calcio in TV. E' la fotografia scattata nel nuovo rapporto di SOSTariffe, secondo cui seguire il calcio in TV è diventato più economico.

L'Osservatorio di SOSTariffe ha rilevato un calo netto dei prezzi per quasi tutte le soluzioni, rispetto ai precedenti tre anni.

A porre l'accento su questo trend ci pensa soprattutto la Serie A, per cui occorrono solo 29,99 Euro al mese per assicurarsi la visione di tutte le partite. SOSTariffe evidenzia che lo scorso anno tutta la Serie A costava in media più di 41 Euro al mese, mentre nel 2019/2020 la spesa era di circa 39 Euro. Prezzi ancora più elevati nel 2018/19, dove erano richiesti più di 47 Euro. È evidente quindi come nel giro di pochi anni la spesa media sia diminuita.

Lo stesso discorso vale anche per la Champions League: da quest'anno tutte le partite potranno essere seguite con una spesa media di 16,99 Euro al mese grazie alla combinazione di più servizi. Nel 2018/19 la spesa era di 31 Euro al mese, mentre nel 2019/20 era superiore a 33 Euro, un prezzo poi sceso a circa 32 Euro la scorsa stagione.

Trend invertito invece per la Serie B, che passa da 8,99 Euro al mese di media nelle tre stagioni precedenti a 20 Euro del 2020/21. SOSTariffe evidenzia però che tale aumento per l'accesso alla Serie B è ininfluente per coloro che vogliono attivare l'abbonamento per la Serie A dal momento che nel canone mensile necessario per seguire il campionato principale è incluso anche quello cadetto.

Per tutte le informazioni su dove vedere il calcio in TV fino al 2024, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.