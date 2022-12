Calcolata la misura più piccola della particella 'fantasma' più piccola di tutte

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Physics all'inizio di quest'anno, gli isotopi in decomposizione dell'idrogeno ci hanno fornito la misura più piccola della massa di un neutrino. Stiamo parlando di una massa davvero minuscola, pari a 1,6 × 10 -36 chilogrammi.

Non disponiamo di una misura precisa, ma restringerla ci avvicina alla comprensione di queste strane particelle, del ruolo che svolgono nell'Universo e del loro impatto sulle nostre attuali teorie fisiche. I neutrini sono delle particelle molto particolari. Oltre ad essere tra le particelle subatomiche più abbondanti del cosmo, sono prive di carica e quasi prive di massa.

Interagiscono molto raramente con la materia normale e, mentre state leggendo questa notizia, miliardi di neutrini hanno attraversato il vostro corpo; questo è il motivo per cui vengono chiamate dagli scienziati "particelle fantasma". Così come potrete immaginare, quindi, misurare la loro massa prossima allo zero è una sfida particolarmente difficile.

Per farlo i ricercatori costruiscono delle impressionanti strutture sottoterra, ed è qui che hanno effettuato la loro scoperta. All'interno della Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment (KATRIN) in Germania, gli scienziati hanno sondato la massa di un neutrino. Il team dietro l'impresa ha ottenuto il limite superiore di 1 elettronvolt nel 2019, ma adesso sono scesi di nuovo al di sotto.

È un risultato importante che, pur non essendo ancora una massa esatta, consentirà agli scienziati di perfezionare i modelli fisici dell'Universo. "Ulteriori misurazioni della massa del neutrino continueranno fino alla fine del 2024", affermano infine i ricercatori.