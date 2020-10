Calcolata l'unità di tempo più breve di sempre: lo zeptosecondo

È stata misurata l'unità di tempo più breve mai vista. Come? Gli scienziati hanno misurato il tempo impiegato da una particella leggera per attraversare una molecola di idrogeno. La misura in questione è stata chiamata zeptosecondo ed è un trilionesimo di miliardesimo di secondo, un punto decimale seguito da 20 zeri e uno.

I ricercatori affermano che il nuovo livello di accuratezza è stato in grado di misurare 247 zeptosecondi. Si tratta di un enorme aumento della precisione rispetto al femtosecondo, che rappresenta un milionesimo di miliardesimo di secondo. Il lavoro sul femtosecondo nel 1999 ha vinto perfino un premio Nobel.

Il tempo necessario affinché i legami chimici si rompano e si formino è misurato in femtosecondi, ma gli zeptosecondi sono la misura utilizzata per misurare la luce mentre viaggia attraverso una singola molecola di idrogeno. Sono stati utilizzati i raggi X del PETRA III del Deutsch Elektronen-Synchrotron (DESY), un acceleratore di particelle ad Amburgo.

Lo strumento è un rilevatore di particelle molto sensibile in grado di registrare reazioni atomiche e molecolari estremamente veloci. Utilizzando lo strumento, il team ha determinato che 247 zeptosecondi è il tempo impiegato dalla luce per viaggiare attraverso una molecola. In poche parole, il team ha essenzialmente catturato la velocità della luce all'interno della molecola di idrogeno.