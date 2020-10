È stata calcolata la velocità di rotazione del buco nero supermassiccio nella Via Lattea

Nonostante l'incredibile complessità di un buco nero, una regione dello spaziotempo con una curvatura talmente grande da non far scappare neanche la luce, è possibile "descriverlo" mediante l'utilizzo di soli tre parametri: massa, spin e carica elettrica.

Gli astronomi possono misurare la massa di questi colossi in un modo relativamente semplice, osservando il movimento della materia nelle loro vicinanze sotto l'influenza dei loro campi gravitazionali. Un aspetto davvero difficile da misurare è lo spin, ovvero la velocità di rotazione. Tipicamente questo dato è determinato interpretando l'emissione di raggi X dal bordo interno del disco di accrescimento attorno al buco nero.

Lo spin è quantificato da un numero compreso tra zero e uno e, solitamente, la velocità di rotazione dei buchi neri è sempre stata misurata con risultati che vanno da pochi decimi a un numero vicino a uno. Così, gli esperti hanno sondato proprio recentemente Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio che si trova al centro della Via Lattea.

Il centro è circondato da un ammasso di stelle e un grandissimo numero di materiale leggermente incandescente. Negli ultimi anni gli astronomi sono stati in grado di testare la Relatività Generale sempre di più, misurando e modellando i movimenti di questi ammassi mentre oscillano attorno al colosso cosmico. La velocità di rotazione del buco nero, tuttavia, non è stata determinata in modo coerente.

Due astronomi dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Giacomo Fragione e Avi Loeb) hanno capito che la distribuzione spaziale di un gruppo di oggetti dell'ammasso, chiamate "Stelle S", potrebbero essere utilizzate per sondare lo spin. Così hanno fatto: i due astronomi sono stati in grado di mostrare che lo spin del buco nero supermassiccio al centro nella Via Lattea deve essere inferiore a circa 0,1.

Insomma, pian piano questi "mostri cosmici" non avranno più segreto per noi.