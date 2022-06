Calcolate 100 trilioni di cifre del Pi Grego: ci vogliono 317 milioni di anni per leggerle

Come ogni appassionato di matematica sa, le cifre che si trovano dietro il Pi Greco (3,14) sono infinite. Nella storia sono tanti gli esperti che si sono prodigati a ricercare - per puro gaudio - i numeri che compongono questa infinita stringa e l'avvento dei PC ha semplificato le cose. Google, ad esempio, ha calcolato 100 trilioni di cifre.

Questa settimana, infatti, l'azienda ha rivendicato il record mondiale per il maggior numero di cifre di pi calcolate. "Questa è la seconda volta che utilizziamo Google Cloud per calcolare un numero record di cifre per la costante matematica", ha affermato Emma Haruka Iwao, sostenitrice degli sviluppatori di Google, "triplicando il numero di cifre in soli tre anni."

La "battaglia" per il predominio di questo primato è spietata: la grande G nel 2019 aveva registrato i record per il calcolo di 31,4 trilioni di cifre, mentre lo scorso anno la coppa è andata in mano a dei ricercatori svizzeri che avevano calcolato 62,8 trilioni di cifre... fino ad oggi, quando l'azienda di Mountain View ha annunciato il suo nuovo record (ma cos'è il Pi Greco?).

"Abbiamo stimato che la dimensione della memoria temporanea richiesta per il calcolo fosse di circa 554 TB", ha spiegato Haruka Iwao. Gli sviluppatori hanno dovuto progettare un cluster di nodi specifico per battere il record: un nodo computazionale e 32 nodi di archiviazione che ha dato accesso a un totale di 663 TB di spazio su disco.

Gli ingegneri Google hanno utilizzato l'algoritmo sviluppato dai fratelli David e Gregory Chudnovsky, l'unico metodo ad aver trovato più cifre rispetto ai primati precedenti. Si tratta di un record incredibile, ma i nostri cervelli non possono processare una cifra di 100 trilioni di numeri... quindi a quanto corrisponde?

Vi basti sapere che, se doveste leggere questa cifra ad una velocità di un numero al secondo, per finire tutto impieghereste circa 317 milioni di anni.