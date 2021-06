Questo calcolatore online può dirti se rischi di sviluppare la demenza

La demenza colpisce ogni anno 10 milioni di nuove persone in tutto il mondo e, purtroppo, si tratta di una condizione neurologica che non ha ancora nessuna cura. L'unica nostra arma a disposizione è data dai fattori di rischio predittivi. Un terzo di tutti i casi di demenza possono essere prevenuti, riducendo al minimo i fattori di rischio.

Per questo motivo gli scienziati dell'ospedale di Ottawa sono stati in grado di creare un calcolatore online in grado di fornire una probabilità di sviluppare demenza a persone di età superiore ai 55 anni. Il calcolatore è stato descritto in una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Epidemiology and Community Health.

Attraverso questo link potrete utilizzare (o far utilizzare) il calcolatore. I ricercatori, nel dettaglio, hanno racchiuso i risultati di un ampio campione di 75.460 intervistati per cercare delle correlazioni con gli altri pazienti. All'interno di questo campione, infatti, sono stati trovati 8.448 casi di demenza e sono stati cercati i possibili "fattori di rischio", come l'età, l'assunzione di sostanze (cioè il fumo e alcol), la dieta, lo stato socioeconomico e molto altro.

L'algoritmo - sottolineano i ricercatori - ha avuto un grande successo nell'identificare le persone con demenza, anche se hanno espresso delle preoccupazioni riguardo il modello che è troppo adattato a un campione e potrebbe non essere in grado di adattarsi ai nuovi dati. Per questo motivo, in caso di risultato "positivo", non occorre prendersi di panico ma utilizzarlo come uno strumento per adattare il vostro stile di vita e il vostro comportamento nel miglior modo possibile.